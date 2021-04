(Di venerdì 23 aprile 2021) Netflix ha annunciato ladidella, con star, condividendo inoltredel progetto.è la nuovaprodotta da Ryan Murphy per Netflix e la piattaforma di streaming ha condivisoe annunciato ladi: il 14 maggio gli utenti potranno vedere gli episodi del progetto con starnel ruolo del famoso stilista. Le immagini promozionali svelano inoltre il look con cui è stata ricreata l'atmosfera degli anni '70 a New York e il look di celebrità conosciute in tutto il mondo. Il cast sarà composto da...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Halston: la serie con Ewan McGregor ha una data di uscita, ecco le nuove foto

Halston, le prime immagini della serie con Ewan McGregor. La serie prodotta da Netflix racconta l'ascesa e il declino dello stilista Roy Halston Frowick. Halston, la prima immagine di Ewan McGregor nei panni dello stilista nella miniserie Netflix di Ryan Murphy, dal 14 maggio in streaming Oggi, 23 aprile, Halston – Roy Halston Frowick, avrebbe compiuto ... Nel cast ci saranno inoltre Krysta Rodriguez nella parte di Liza Minelli, Rebecca Dayan che sarà Elsa Peretti, Bill Pullman che interpreterà David Mahoney, Gian Franco Rodriguez nei panni di Victor ...