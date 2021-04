Gundogan | “Superlega? Solo il male minore rispetto alla nuova Champions”

Advertising

DiMarzio : La presa di posizione di #Gundogan contro la nuova #UCL: 'Il male minore rispetto alla #SuperLega' - RivistaUndici : Gundogan ha detto che anche la nuova Champions non va bene: «Sempre più partite: nessuno pensa a noi giocatori?». - napolista : “Parlate tutti di Superlega, ma la nuova Champions è solo il minore dei mali” Ilkay Gundogan, centrocampista del Ma… - BolzanLuca : RT @GoalItalia: Gundogan boccia anche la nuova Champions: 'Solo il male minore rispetto alla Superlega' 'Troppe partite, nessuno pensa ai g… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Gundogan boccia anche la nuova Champions: 'Solo il male minore rispetto alla Superlega' 'Troppe partite, nessuno pensa ai g… -

Ultime Notizie dalla rete : Gundogan Superlega

Ilkay, centrocampista del Manchester City, contro il cambio di format: "Sempre più partite e nessuno pensa a noi calciatori" Ilkay, centrocampista del Manchester City , si è espresso così su Twitter in merito al nuovo format della Champions League....document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) MALE MINORE Via Twitter,ha commentato l'idea dellae ...Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, si è espresso così su Twitter in merito al nuovo format della Champions League. Con tutta questa roba della Superlega che c’è, cortesemente possiamo ...Mentre in tutta Europa impazza il dibattito sulla Superlega una voce si alza contro il nuovo format della Champions League voluto dall'UEFA e che prenderà il via nel 2024. Ilkay Gundogan, ...