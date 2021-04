Grottaglie | consiglieri comunali | “Cosa ci fa il sindaco costantemente presente nell’hub vaccinale?”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ci è stato segnalato da più persone che presso l’HUBdel Palazzetto dello Sport “Marinelli” vi è la costante presenza dele di alcuni amministratori. Ci dicono che a volte intervengono in modo inconsueto presso i cittadini in fila anche per “indirizzare” alcuni non prenotati e, quindi, portando confusione tra coloro che con apprensione si apprestano a ricevere il vaccino. Qualcuno parla di un attivismo riconducibile ad una continua campagna elettorale. Non sappiamo se è questa la giusta chiave di lettura. Per la verità non ci sembra per niente opportuno questo anomalo attivismo in questa fase delicata di vaccinazione che preoccupa non poco e, quindi, tale presenzialismo sembrerebbe incompatibile dal punto di vista sanitario. Ci piacerebbe sapere se il Direttore Generale della ASL Taranto sia a conoscenza di quanto sopra ...