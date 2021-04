Graduatorie terza fascia ATA: per la laurea 2 punti, indipendentemente dalla votazione (Di venerdì 23 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: si è parlato tanto della valutazione della laurea, un titolo "alto" che però permette di aumentare il proprio punteggio solo di due punti. Agli assistenti amministrativi sono richieste competenze sempre più specifiche, aggiornamenti, operatività dal primo giorno di assunzione ma poi il riconoscimento del titolo di studio superiore al diploma non trova ancora una valutazione adeguata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021)ATA: si è parlato tanto della valutazione della, un titolo "alto" che però permette di aumentare il proprio punteggio solo di due. Agli assistenti amministrativi sono richieste competenze sempre più specifiche, aggiornamenti, operatività dal primo giorno di assunzione ma poi il riconoscimento del titolo di studio superiore al diploma non trova ancora una valutazione adeguata. L'articolo .

