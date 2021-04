Governo - Regioni | scontro su scuola e coprifuoco Gelmini | Verifiche costanti

(Di venerdì 23 aprile 2021) entrato in vigore il decreto anti - covid che prevede le riaperture dal 26 aprile. Il presidente della Conferenza delleFedriga chiede un nuovo incontro a Draghi per rivedere l'orario delle ...

entrato in vigore il decreto anti - covid che prevede le riaperture dal 26 aprile. Il presidente della Conferenza delleFedriga chiede un nuovo incontro a Draghi per rivedere l'orario delle chiusure. La ministra Gelmini assicura ci saranno deroghe e le verifiche saranno costantiNon si placano le polemiche sul nuovo Decreto anti - Covid ., infatti, alle prese con l'ira dei Governatori. Leavevano chiesto di posticipare il coprifuoco alle 23 e una deroga ai servizi di ristorazione, affinché fossero permessi sia al ...De Santis: "Molti rinunceranno alla cena al ristorante, vogliamo aprire come nell’estate scorsa". Iobbi: "Ostacolo che si aggiunge a quello del meteo" ...di Alessandro Malpelo Calano i contagi, e solo una persona su mille contrae il virus fuori dagli ambienti chiusi. Hanno senso certe restrizioni in vista dell’estate? Ne parliamo con Matteo Bassetti, p ...