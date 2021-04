Gli Usa spingono il sistema fiscale internazionale verso la svolta. L’economista Saez: “Dopo 40 anni le multinazionali si possono tassare” (Di venerdì 23 aprile 2021) svolta epocale, semplice passo in avanti o furba mossa statunitense. Potenzialmente la riforma sulla tassazione delle multinazionali può essere tutte e tre le cose. Per sapere dove penderà la bilancia bisognerà capire come si passerà dalle parole ai fatti. Certo è che la proposta avanzata dal duo Biden-Yellen sta suscitando ampio dibattito a livello internazionali con sfumature che vanno dall’entusiasmo al disincantato scetticismo. Washington ha bisogno di soldi per finanziare i suoi piani di rilancio dell’economia ma al contempo cerca di tutelare i suoi campioni del web, da Google a Apple, dalle pretese delle agenzie fiscali europee. La proposta di introdurre un’aliquota comune internazionale minima del 21% sui profitti realizzati all’estero da qualsiasi multinazionali potrebbe essere per la Casa Bianca la soluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)epocale, semplice passo in avanti o furba mossa statunitense. Potenzialmente la riforma sulla tassazione dellepuò essere tutte e tre le cose. Per sapere dove penderà la bilancia bisognerà capire come si passerà dalle parole ai fatti. Certo è che la proposta avanzata dal duo Biden-Yellen sta suscitando ampio dibattito a livello internazionali con sfumature che vanno dall’entusiasmo al disincantato scetticismo. Washington ha bisogno di soldi per finanziare i suoi piani di rilancio dell’economia ma al contempo cerca di tutelare i suoi campioni del web, da Google a Apple, dalle pretese delle agenzie fiscali europee. La proposta di introdurre un’aliquota comuneminima del 21% sui profitti realizzati all’estero da qualsiasipotrebbe essere per la Casa Bianca la soluzione ...

Advertising

marattin : Pensa 3 cose: 1) quando il Pil ha il peggior crollo della storia, nessuno dubita che occorra debito, ma dipende per… - matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - fabiorampelli : #ListaUsa #viaggi non andate in Italia, sui consigli dell'ambasciata degli Stati Uniti Draghi non ha niente da dir… - caterinacorda1 : RT @sabrina__sf: Chissà se gli smaltini da uomo di fedez resistono o si graffiano quando di usa la sega circolare in cantiere. A noi donne… - Psyclo_Bo : RT @fattoquotidiano: Gli Usa spingono il sistema fiscale internazionale verso la svolta. L’economista Saez: “Dopo 40 anni le multinazionali… -