Gli squalificati di Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo i posticipi: assenze pesanti per Atalanta, Roma e Napoli (Di venerdì 23 aprile 2021) dopo i posticipi della 32esima giornata, il giudice sportivo ha squalificato altri tre calciatori che saranno costretti a saltare il prossimo turno di Serie A. Grandissima prestazione dell'Atalanta che però è stata beffata nel finale della Roma: i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo e sono passati in vantaggio con un gol di Malinovskyi, l'espulsione di Gosens ha condizionato nettamente la sfida ed i giallorossi hanno trovato il gol del pareggio con un tiro da fuori di Cristante. Nell'altra sfida tutto facile per il Napoli che ha avuto la meglio della Lazio. Tre calciatori non potranno prendere parte alla prossima partita, più i 5 già comunicati.

