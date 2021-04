Gli italiani insorgono contro il coprifuoco, e sui social spopola #ioil22nonlovoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Gli italiani sono stufi. E non sono irresponsabili. Diciamolo chiaramente. Anzi, fin qui hanno dimostrato fin troppo senso del dovere e fin troppa pazienza, digerendo scelte scellerate e rpive di fondamento a causa di due governi che si sono dimostrati assolutamente non in grado di gestire l’emergenza. E ora il coprifuoco confermato nonostante le prime riaperture rischia di essere la goccia che fa traboccare il vaso. E sui social ha iniziato a correre la protesta. L’hashtag #ioil22nonlovoglio è diventato virale e in quell’hashtag sono raccolte migliaia di proteste di chi non capisce perché continuare con la misura del coprifuoco.



