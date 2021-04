Gli azionisti di Amazon pressano perché riveli la sua plastic footprint (Di venerdì 23 aprile 2021) Amazon è sotto la lente di ingrandimento non solo dei propri dipendenti e della stampa ma anche degli azionisti. Nella settimana dell’Earth Day 2021 coloro che sono titolari delle quote Amazon hanno chiesto all’azienda di palesare la sua “plastic footprint” – letteralmente tradotto impronta plastica o impronta di plastica -, ovvero la traccia che l’azienda lascia nell’ambiente in riferimento alla plastica che utilizza e che restituisce poi all’ambiente. Le stime sulla plastic footprint Amazon sono controverse ma il gruppo di azionisti che si è messo in moto ha domandato ad Amazon di rivelare ufficialmente quanta plastica riversa nell’ambiente. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 aprile 2021)è sotto la lente di ingrandimento non solo dei propri dipendenti e della stampa ma anche degli. Nella settimana dell’Earth Day 2021 coloro che sono titolari delle quotehanno chiesto all’azienda di palesare la sua “” – letteralmente tradotto improntaa o impronta dia -, ovvero la traccia che l’azienda lascia nell’ambiente in riferimento allaa che utilizza e che restituisce poi all’ambiente. Le stime sullasono controverse ma il gruppo diche si è messo in moto ha domandato addi rivelare ufficialmente quantaa riversa nell’ambiente. LEGGI ...

