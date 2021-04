Giustizia | Nuzzi | ' caso giudice ' scroccone' spia di mancanza controllo magistratura**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Premesso che io non sono un moralizzatore, faccio il giornalista e ho dato una notizia" la vicenda delPiero Gamacchio "è unadella temperatura corporea della magistratura: come tutte le corporazioni sono state poco scandagliate in questi decenni, c'è un'autoreferenzialità altissima. E' unadi allarme di come il sistema die autoal suo interno non sia così perfetto". Gianluigicommenta così, intervistato dall'Adnkronos, la storia che lui stesso ha portato alla luce del magistrato milanese che non avrebbe pagato pranzi in alcuni ristoranti, del quale ieri ha svelato finalmente l'identità: è il Consigliere della Corte d'Appello di Milano Piero Gamacchio. Una vicenda che lo stessoha ...