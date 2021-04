Giustizia | Nuzzi | ‘caso giudice ‘scroccone’ spia di mancanza controllo magistratura** 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) – “Un magistrato -scandisce il conduttore di ‘Quarto Grado’- deve avere non solo un atteggiamento inappuntabile, deve non dare adito a nessun chiacchiericcio, deve essere irreprensibile. Qui siamo parecchio oltre, tra i conti non pagati e questo prestito, qui c’è davvero una inopportunità gigantesca”. La valutazione diè che “la gran parte delle persone appartenenti alla magistratura sono persone morigerate e per bene, ed è per questo che una storia di questo tipo fa rumore, ma negli ultimi mesi sono venute fuori vicende opache di interessi e di giochi di potere che ben si allineano con quanto ho raccontato”.Gamacchio, che oggi ha emesso un comunicato in cui si dichiara effettivamente responsabile dei comportamenti evidenziati dae chiede scusa, annunciando un’aspettativa, “è anche persona affabile, competente -aggiunge il ...