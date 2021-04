Giuseppe Saronni | “Non ci sono italiani nemmeno un gradino sotto Pogacar Ripartiamo dal vivaio”

(Di venerdì 23 aprile 2021) È una sorta di messaggio motivazionale per il futuro del ciclismo italiano quello che voluto lanciarein un’intervista esclusiva concessa ad OA Sport. Il campione del mondo di Goodwood 1982, vincitore di due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia e una Freccia Vallone, ha le idee molto chiare su quella che appare come l’unica soluzione riservata al movimento ciclistico azzurro e la sua possibile rinascita. Un rinnovamento che deve partire dall’educazione del giovane corridore e da una netta selezione di chi può avere davanti a sé un futuro promettente e duraturo, e chi no. Un ragionamento che sta attuando anche con la sua UAE Team Emirates, per cui svolge il ruolo di consulente e informatore sui talenti più cristallini del panorama internazionale. E se a pochi chilometri di distanza dal confine italiano ha trovato un ...

Non una cosa così scontata, però, considerando che solo quattro corridori lo hanno fatto nella storia: Alfredo Binda , Eddy Merckx , Felice Gimondi e. Un parterre di tutto rispetto. ...Guidati da Papà Martini hanno conquistato la maglia di Campione del Mondo Francesco Moser e, Moreno Argentin e Maurizio Fondriest, Gianni Bugno per ben due volte. Il percorso della "...È una sorta di messaggio motivazionale per il futuro del ciclismo italiano quello che voluto lanciare Giuseppe Saronni in un’intervista esclusiva concessa ad OA Sport. Il campione del mondo di ...“Per tre anni ci siamo chiesti cosa non funzionasse. Sono demoralizzato, dicevano che ero cattivo“. Con queste parole Giuseppe Saronni ha commentato l’esperienza di Fabio Aru tra le file della sua UAE ...