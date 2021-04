Giugliano, il Covid uccide ancora: marito e moglie morti a pochi giorni di distanza (Di venerdì 23 aprile 2021) E’ un triste risveglio per la città di Giugliano. Una coppia, Filomena Ascione e Aniello D’Aniello, è stata stroncata dal Covid. Sarebbero morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. A darne notizia la pagina della Parrocchia di Maria SS. delle Grazie. Giugliano, Filomena e Aniello morti di Covid a distanza di pochi giorni “Comunichiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) E’ un triste risveglio per la città di. Una coppia, Filomena Ascione e Aniello D’Aniello, è stata stroncata dal. Sarebberodil’uno dall’altra. A darne notizia la pagina della Parrocchia di Maria SS. delle Grazie., Filomena e Aniellodidi“Comunichiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

campaniafelixit : Domenica 25 aprile dalle 9.00 alle 19.00 vaccino COVID senza prenotazione per over60, over70 e over80 a Pozzuoli, G… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Controlli anti-Covid a Giugliano, interrotta festa abusiva: sette multe - mattinodinapoli : Controlli anti-Covid a Giugliano, interrotta festa abusiva: sette multe - occhio_notizie : La scoperta dei carabinieri in #Campania - anteprima24 : ** Sorpresi in una festa privata dentro un locale nel Napoletano: sanzionati ** -