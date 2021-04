Giudice Sportivo Serie A: tre squalificati dopo i posticipi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Giudice Sportivo ha aggiunto altre tre squalificati, dopo i due posticipi di ieri, alla lista dei calciatori fermati per la 33esima giornata Al termine delle partite del mercoledì, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea aveva fermato per una giornata 5 calciatori: Nainggolan, Djuricic, Bonaventura, Sturaro e Radovanovic. A questi, dopo i posticipi Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, se ne aggiungono altri tre: Robin Gosens, Roger Ibanez e Kostas Manolas. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilha aggiunto altre trei duedi ieri, alla lista dei calciatori fermati per la 33esima giornata Al termine delle partite del mercoledì, ilGerardo Mastrandrea aveva fermato per una giornata 5 calciatori: Nainggolan, Djuricic, Bonaventura, Sturaro e Radovanovic. A questi,Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, se ne aggiungono altri tre: Robin Gosens, Roger Ibanez e Kostas Manolas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

