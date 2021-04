Giovanni Caccamo, annuncio incredibile: con lui un famoso attore, accadrà proprio oggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Giovanni Caccamo ha da pochissimo fatto un incredibile annuncio: cosa accadrà proprio a breve. Artista dal talento straordinario, Giovanni Caccamo in questi anni ne ha fatta di strada. Negli ultimi tempi lo stiamo vedendo ad Amici di Maria De Filippi, dove in collegamento in Dad, fa lezione con i ragazzi, accompagnandoli con la sua arte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 23 aprile 2021)ha da pochissimo fatto un: cosaa breve. Artista dal talento straordinario,in questi anni ne ha fatta di strada. Negli ultimi tempi lo stiamo vedendo ad Amici di Maria De Filippi, dove in collegamento in Dad, fa lezione con i ragazzi, accompagnandoli con la sua arte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Giovanni Caccamo annuncio incredibile: con lui un famoso attore accadrà proprio oggi - #Giovanni #Caccamo… - fiorellaqueen91 : RT @giov_caccamo: Giovanni Caccamo - Aurora with Willem Dafoe Dalle ore 17:00 sul mio canale YouTube! . Che il viaggio abbia inizio! G. #A… - CriCippa : RT @giov_caccamo: Giovanni Caccamo - Aurora with Willem Dafoe Dalle ore 17:00 sul mio canale YouTube! . Che il viaggio abbia inizio! G. #A… - giov_caccamo : Giovanni Caccamo - Aurora with Willem Dafoe Dalle ore 17:00 sul mio canale YouTube! . Che il viaggio abbia inizio!… - TancrediStan : @shoganai_x Ma è Giovanni Caccamo? -