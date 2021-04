Giornata mondiale del libro: finalmente gli italiani leggono di più (Di venerdì 23 aprile 2021) Si celebra oggi, 23 aprile, la Giornata dedicata al libro e a diritto d’autore. Vendite aumentate del 26,6% nei primi tre mesi del 2021. Bene anche le librerie indipendenti, che crescono del 34%. Dati positivi per il settore dell’editoria Gli italiani leggono sempre di più, complice forse anche la pandemia, che ha rallentato i nostri ritmi di vita regalandoci più tempo a disposizione per poter leggere. L’editoria festeggia un dato positivo: nei primi tre mesi del 2021, infatti, le vendite dei libri hanno registrato un incremento del 26,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie anche al notevole effetto trainante dell’online, che si attesta intorno al 45%. È la fotografia scattata dall’Aie, l’Associazione Italiana Editori, proprio a pochi giorni dalla venticinquesima edizione dell’anniversario. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Si celebra oggi, 23 aprile, ladedicata ale a diritto d’autore. Vendite aumentate del 26,6% nei primi tre mesi del 2021. Bene anche le librerie indipendenti, che crescono del 34%. Dati positivi per il settore dell’editoria Glisempre di più, complice forse anche la pandemia, che ha rallentato i nostri ritmi di vita regalandoci più tempo a disposizione per poter leggere. L’editoria festeggia un dato positivo: nei primi tre mesi del 2021, infatti, le vendite dei libri hanno registrato un incremento del 26,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie anche al notevole effetto trainante dell’online, che si attesta intorno al 45%. È la fotografia scattata dall’Aie, l’Associazione Italiana Editori, proprio a pochi giorni dalla venticinquesima edizione dell’anniversario. ...

