Giornata mondiale del libro | a Roma il festival ‘Leggere | sempre’

Leggi su dire

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – Oggi è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Per celebrarla, l’Istituzione Biblioteche di Roma, nel suo 25esimo compleanno, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (Aie), ha organizzato in diretta streaming ‘Leggere, sempre’, un festival in due giorni (oggi e domani) dedicato al piacere del leggere e alle biblioteche di pubblica lettura.