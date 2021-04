Giorgio Armani | la casa ai Caraibi è tra le più belle mai viste

Leggi su kronic

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lo stilista più importante del mondo ha una bellissimaalle Maldive. Ecco le curiosità Le Curiosità dello stilista (Foto Web)è tra gli stilisti e imprenditori più importanti del moda mondiale riconosciuto per il suo stile di classe, raffinato ed elegantissimo. Comincia da giovanissimo e ha origini umilissime che con la sua forza e la sua determinazione oggi ha conquistato il mondo della moda. Nel 1975 dopo aver lanciato la sua prima linea di giacche fonda la sua impresaSpa lanciando un abbigliamento “pret a porter” per uomo e donna e nella Sala Bianca di Firenze presenta la sua prima linea di giacche destrutturate al quale vengono aggiunto dei dettagli in cuoio dalla linea molto casual. Non solo vestiti fanno parte del mondo, ...