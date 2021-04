Giorgia e la love story con Emanuel Lo: “Ho imparato a non essere gelosa” (Di venerdì 23 aprile 2021) Giorgia, in un’intervista al settimanale F, ha svelato i retroscena legati ai primi tempi della relazione col suo compagno, il ballerino e coreografo Emanuel Lo. Giorgia ed Emanuel Lo (Instagram)Cinquant’anni e non sentirli. È proprio il caso di Giorgia Todrani, la cantante nota semplicemente come Giorgia, che il 26 aprile spegnerà le candeline per festeggiare il suo mezzo secolo di età. L’artista, tra le più amate in Italia, è stata intervistata dal settimanale F per fare un primo bilancio: “Io sono ferma ai 26 anni – ha raccontato con ironia – ancora devo risolvere le mie problematiche di post adolescente”. E per spiegare meglio come si sente ha utilizzato una metafora: “È un po’ come essere su un tapis roulant: tu cammini a passo leggero ma quello ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021), in un’intervista al settimanale F, ha svelato i retroscena legati ai primi tempi della relazione col suo compagno, il ballerino e coreografoLo.edLo (Instagram)Cinquant’anni e non sentirli. È proprio il caso diTodrani, la cantante nota semplicemente come, che il 26 aprile spegnerà le candeline per festeggiare il suo mezzo secolo di età. L’artista, tra le più amate in Italia, è stata intervistata dal settimanale F per fare un primo bilancio: “Io sono ferma ai 26 anni – ha raccontato con ironia – ancora devo risolvere le mie problematiche di post adolescente”. E per spiegare meglio come si sente ha utilizzato una metafora: “È un po’ comesu un tapis roulant: tu cammini a passo leggero ma quello ...

