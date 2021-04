Ginnastica, Martina Maggio brava sesta agli Europei. Caduta perdonabile, dove sarebbe arrivata? (Di venerdì 23 aprile 2021) Martina Maggio ha conquistato un positivo sesto posto nel concorso generale individuale agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Un risultato positivo per l’azzurra, consapevole che avrebbe potuto ambire a qualcosa di più rilevante se non fosse Caduta alle parallele. Un errore comprensibile e giustificabile, soprattutto dopo un turno di qualificazione davvero perfetto in cui le sono mancati appena tre decimi per agguantare un pass olimpico (non nominale). La brianzola ha ottenuto lo stesso piazzamento di quattro anni fa nell’all-around, quando era al debutto in un contesto internazionale senior e sorprese per grinta, leggiadria ed eleganza. Stesse caratteristiche che la contraddistinguono anche adesso, unite a maturità e convinzione dei propri mezzi. La 19enne è sempre molto precisa ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)ha conquistato un positivo sesto posto nel concorso generale individuale2021 diartistica. Un risultato positivo per l’azzurra, consapevole che avrebbe potuto ambire a qualcosa di più rilevante se non fossealle parallele. Un errore comprensibile e giustificabile, soprattutto dopo un turno di qualificazione davvero perfetto in cui le sono mancati appena tre decimi per agguantare un pass olimpico (non nominale). La brianzola ha ottenuto lo stesso piazzamento di quattro anni fa nell’all-around, quando era al debutto in un contesto internazionale senior e sorprese per grinta, leggiadria ed eleganza. Stesse caratteristiche che la contraddistinguono anche adesso, unite a maturità e convinzione dei propri mezzi. La 19enne è sempre molto precisa ...

