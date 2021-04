Gilles Rocca vuole allargare la famiglia, cosa ne pensa la fidanzata Miriam Galanti? (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola Gilles Rocca ha espresso più volte il suo amore verso Miriam Galanti durante le puntate de L’Isola dei Famosi. Rocca pensa a lei continuamente e scrive il suo nome sui tronchi sulla spiaggia di Playa Reunion. Durante le ultime dirette dello show Gilles ha fatto una richiesta specifica alla conduttrice Ilary Blasi. Spinto dal desiderio verso la sua fidanzata ha chiesto a Ilary di convincere Miriam ad avere un figlio. cosa ne pensa lei? Isola Gilles Rocca vuole un figlio “Miriam mi manca come l’aria. Ilary potresti dirle che quando torno facciamo un figlio?”. Così ha esordito Gilles. Ha chiesto a Ilary di aiutarla ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Isolaha espresso più volte il suo amore versodurante le puntate de L’Isola dei Famosi.a lei continuamente e scrive il suo nome sui tronchi sulla spiaggia di Playa Reunion. Durante le ultime dirette dello showha fatto una richiesta specifica alla conduttrice Ilary Blasi. Spinto dal desiderio verso la suaha chiesto a Ilary di convinceread avere un figlio.nelei? Isolaun figlio “mi manca come l’aria. Ilary potresti dirle che quando torno facciamo un figlio?”. Così ha esordito. Ha chiesto a Ilary di aiutarla ...

