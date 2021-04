Advertising

sportface2016 : #Galles Ryan #Giggs accusato di violenze sessuali ai danni di due donne: l'ex leggenda è esonerata dalla nazional… - napolista : Giggs accusato di violenza domestica: la panchina del Galles è a rischio Mercoledì dovrà comparire davanti ai magis… -

Ultime Notizie dalla rete : Giggs accusato

"Dialogheremo con il club - assicura Robert Page, che sostituisce il ct Ryandi violenza domestica - e vedremo se sarà possibile farlo entrare per qualche spezzone di gara. La ...... uno che ha segnato 20 gol in 22 partite di campionato, salvo poi esseredi essere egoista. Per citarne solo alcuni Ferdinand,, Scholes e Tevez in Inghilterra dove peraltro ricopriva un ...