Gianni Morandi mostra la mano ustionata: quanta sofferenza – FOTO (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano. Tanta sofferenza per lui e per i milioni di fan che hanno seguito con ansia la vicenda. Gianni Morandi pubblica per la prima volta la FOTO degli esercizi per la riabilitazione e torna protagonista sui social ma non solo. Il cantautore bolognese dopo l’ustione alle mani riportata poco tempo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 aprile 2021)per la prima volta la. Tantaper lui e per i milioni di fan che hanno seguito con ansia la vicenda.pubblica per la prima volta ladegli esercizi per la riabilitazione e torna protagonista sui social ma non solo. Il cantautore bolognese dopo l’ustione alle mani riportata poco tempo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

bbcitaxio : RT @perchetendenzat: 'DAYANE X GIANNI': difficile anche per un esperto come me spiegare questo bizzarro 4^posto in tendenza, è nata una si… - BebeBebino : @CrzHrs @Aelois_ Sei Gianni Morandi? - francobus100 : Gianni Morandi inizia fisioterapia dopo l'ustione alle mani: l'espressione di dolore nella foto dall'ospedale… - POPcornShow_ : RT @POPcornShow_: DAYANE X GIANNI Dayane e Dayane e Di Caprio Gianni Morandi - Lkajp1 : RT @perchetendenzat: 'DAYANE X GIANNI': difficile anche per un esperto come me spiegare questo bizzarro 4^posto in tendenza, è nata una si… -