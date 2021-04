Gianni Morandi inizia la fisioterapia dopo le ustioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianni Morandi ha iniziato un percorso di riabilitazione a Cesena per recuperare l'uso della mano destra dopo l'incidente avvenuto a marzo nella sua abitazione nel Bolognese. A darne notizia è lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 aprile 2021)hato un percorso di riabilitazione a Cesena per recuperare l'uso della mano destral'incidente avvenuto a marzo nella sua abitazione nel Bolognese. A darne notizia è lo ...

Advertising

Carolinaloool : RT @perchetendenzat: 'DAYANE X GIANNI': difficile anche per un esperto come me spiegare questo bizzarro 4^posto in tendenza, è nata una si… - tepertre : RT @perchetendenzat: 'DAYANE X GIANNI': difficile anche per un esperto come me spiegare questo bizzarro 4^posto in tendenza, è nata una si… - Angelle61649721 : RT @_heysestra: *Dayane conosce Di Caprio* Fans: Ah, figo! *Dayane conosce Amber Heard* Fans: Ma dai? Bello! *Dayane ha il follow di Gi… - Ansa_ER : Gianni Morandi inizia la fisioterapia dopo le ustioni. Su Facebook: 'Mano destra quasi priva mobilità, diamoci da f… - icallhnz : @boyshjt_ è il profilo che ha pubblicato la cosa di Gianni Morandi e Dayane -