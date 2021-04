Gianni Morandi: come sta il cantante? Le cure stanno funzionando (Di venerdì 23 aprile 2021) come sta Gianni Morandi? Il cantante ha vissuto un grave incidente ma le sue condizioni sembrano migliorare, gli aggiornamenti Un paio di mesi fa il cantante Gianni Morandi ha subito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 aprile 2021)sta? Ilha vissuto un grave incidente ma le sue condizioni sembrano migliorare, gli aggiornamenti Un paio di mesi fa ilha subito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vincenz02550520 : RT @MartyConLaY: Vi rendete conto che abbiamo mandato in tendenza Dayane Mello con Gianni Morandi?! Mi sto pisciando addosso DAYANE X GIAN… - bizarredJackE : RT @MartyConLaY: Quest'estate non solo nel videoclip di Malgioglio, ma anche in quello di Morandi DAYANE X GIANNI - melissa_ipe : RT @rainbow20202020: Gianni Morandi che twitta il video con Dayane uno dei crossover più inaspettati ed epici ? #mellos - melissa_ipe : RT @Chiaraa__1: Tra poche ore sui giornali italiani: “Dayane Mello avvistata a prendere il latte con Gianni Morandi, possibile flirt” #m… - bizarredJackE : RT @Cecilia_esse: GIANNI MORANDI X DAYANE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Gianni Morandi posta su Instagram le foto della fisioterapia dopo l'incidente Bologna, 23 aprile 2021 - Gianni Morandi pubblica la foto degli esercizi per la riabilitazione e torna protagonista sui social come solo lui sa fare. Il cantautore di Monghidoro ha postato questa mattina uno scatto su ...

Gianni Morandi posta su Instagram le foto della fisioterapia dopo l'incidente

Bologna, 23 aprile 2021 - Gianni Morandi pubblica la foto degli esercizi per la riabilitazione e torna protagonista sui social come solo lui sa fare. Il cantautore di Monghidoro ha postato questa mattina uno scatto su ...

Gianni Morandi inizia fisioterapia dopo l'ustione alle mani: l'espressione di dolore nella foto dall'ospedale Gianni Morandi inizia la fisioterapia all'ospedale Bufalini di Cesena per riprendersi dalle ustioni riportate sul 15% del suo corpo a seguito di un incidente domestico avvenuto lo scorso 11 marzo.

