Gianluca Vacchi, le condizioni della figlia dopo l’intervento: “Il nostro angelo sta migliorando” (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianluca Vacchi ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni della piccola Blu Jerusalema, che a soli 6 mesi ha dovuto subire un delicato intervento. dopo aver rivelato che sua figlia, Blu Jerusalema, è stata operata per la palatoschisi (una malformazione congenita del palato), Gianluca Vacchi ha aggiornato i fan dei social sulle condizioni della bambina, che fortunatamente sarebbe in via di ripresa: “Il nostro angelo sta migliorando e quando le canto la mia versione della canzone “La bella e la bestia”, che finisce con “Blu e il suo papa”, lei si addormenta tra le mie braccia e niente nella vita potrebbe appagare di più il mio cuore”, ha scritto ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 23 aprile 2021)ha aggiornato i suoi fan sullepiccola Blu Jerusalema, che a soli 6 mesi ha dovuto subire un delicato intervento.aver rivelato che sua, Blu Jerusalema, è stata operata per la palatoschisi (una malformazione congenita del palato),ha aggiornato i fan dei social sullebambina, che fortunatamente sarebbe in via di ripresa: “Ilstae quando le canto la mia versionecanzone “La bella e la bestia”, che finisce con “Blu e il suo papa”, lei si addormenta tra le mie braccia e niente nella vita potrebbe appagare di più il mio cuore”, ha scritto ...

Advertising

Edward94635818 : RT @celeb_bulges: gianluca vacchi bulge - bravexlths : necesito un gianluca vacchi en mi vida - FrancesB2021 : @Agostino35 @twoxxghost In pratica Gianluca Vacchi - pinkxsophi : @ulis6xo El de gianluca vacchi - AnnamariaTortor : Dramma per Gianluca Vacchi: operata la figlia Blu per una grave malformazione congenita “Siamo accanto a tutti i ge… -