Giacomo come Malika | «Picchiato e offeso quando ho rivelato di essere gay»

«Sono stato offeso, preso a calci e pugni e aggredito con una bombola del gas. Mia madre mi ha tolto le chiavi di casa, mio zio ha distrutto il computer dove tenevo tutti gli appunti dell'università». Giacomo, un ragazzo toscano di 28 anni, ha raccontato ai microfoni di Teletruria, una tv di Arezzo, una storia che ricorda da vicino quella di Malika.

