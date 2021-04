Germania, tifosi agli Europei ma non alla finale di coppa (Di venerdì 23 aprile 2021) MONACO DI BAVIERA (Germania) - La Federcalcio tedesca ha annunciato due decisione in riferimento al ritorno dei tifosi allo stadio. Una buona e una cattiva. La prima è che il governo bavarese ha dato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) MONACO DI BAVIERA () - La Federcalcio tedesca ha annunciato due decisione in riferimento al ritorno deiallo stadio. Una buona e una cattiva. La prima è che il governo bavarese ha dato ...

La finale Coppa Germania a Berlino senza tifosi Una buona e una cattiva notizia dalla Federcalcio tedesca e in entrambe è il Covid - 19 a condizionare le scelte. Quella negativa riguarda la finale della Coppa di Germania. La Dfb ha reso noto che la partita si disputerà il 13 maggio allo stadio Olimpico di Berlino senza spettatori. Il 30 aprile e l'1 maggio le due semifinali: rispettivamente Werder Brema - ...

Germania, aggrediti dai tifosi: ora i giocatori dello Schalke possono scegliere di non giocare La squadra è stata insultata e attaccata fisicamente da alcuni tifosi al ritorno da Bielefeld, dove la sconfitta con l'Arminia Bielefeld (1-0) ha segnato la quarta retrocessione nella storia del club.

