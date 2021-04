(Di venerdì 23 aprile 2021) Sorridente, in calzoncini corti, a bordo di unarossa fiammante. Così il principinoappare nello scatto di mamma Kate pubblicato da Kensington Palace oggi, in occasione del suo terzo ...

Advertising

iconanews : Gb: il principe Louis compie 3 anni, la foto in bicicletta - RaiNews : Il duca e la duchessa di Cambridge hanno festeggiato il terzo compleanno del principe Louis postando una fotografi… - LaPresse_news : Reali: il Principe Louis compie tre anni, ecco l’ultima foto scattata da mamma Kate - AllisonPaulsen2 : RT @serapionix: 23 Aprile 2018 - nasce Sua Altezza Reale il principe Louis di Cambridge ?? - serapionix : Tantissimi auguri di buon compleanno, principe Louis! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : principe Louis

Sorridente, in calzoncini corti, a bordo di una bicicletta rossa fiammante. Così il principinoappare nello scatto di mamma Kate pubblicato da Kensington Palace oggi, in occasione del suo terzo compleanno. L'ultimogenito dei duchi di Cambridge appare molto cresciuto rispetto alle ultime ...YoutubeA riportare un po' di gioia nella casa reale inglese, dopo la perdita del principe Filippo, ci pensa il principino Louis, che in sella alla sua bicicletta rossa fiammante festeggia il suo terzo ...(ANSA) - ROMA, 23 APR - Sorridente, in calzoncini corti, a bordo di una bicicletta rossa fiammante. Così il principino Louis appare nello scatto di mamma Kate pubblicato da Kensington Palace oggi, in ...