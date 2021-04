Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi in seguito alla rottura del tendine della spalla (Di venerdì 23 aprile 2021) Brutte notizie per il reality show ‘l’Isola dei Famosi‘ e per i suoi appassionati. Paul Gascoigne si è infatti dovuto ritirare. L’ex calciatore, tra i protagonisti più apprezzati, non ha potuto proseguire a causa della rottura del tendine della spalla. A comunicarlo al pubblico è stata la conduttrice Ilary Blasi, che ha spiegato il motivo del forfait dell’inglese. “Mi sono consolato mangiando il gelato” ha scherzato Gascoigne, che con la sua solita ironia ha provato a sdrammatizzare. Il 53enne aveva avuto dei problemi fisici già nelle scorse settimane, ma questa volta non ha potuto fare nulla per evitare di lasciare l’Isola. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Brutte notizie per il reality show ‘dei‘ e per i suoi appassionati. Paulsi è infatti dovuto ritirare. L’ex calciatore, tra i protagonisti più apprezzati, non ha potuto proseguire a causadelsp. A comunicarlo al pubblico è stata la conduttrice Ilary Blasi, che ha spiegato il motivo del forfait dell’inglese. “Mi sono consolato mangiando il gelato” ha scherzato, che con la sua solita ironia ha provato a sdrammatizzare. Il 53enne aveva avuto dei problemi fisici già nelle scorse settimane, ma questa volta non ha potuto fare nulla per evitare dire. SportFace.

