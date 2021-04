Garante e Ispettorato Nazionale del Lavoro firmano protocollo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Firmatod’intesa tradella Privacy edelper unsinergico e una reciproca collaborazione tra le due istituzioni. Ildella Privacy comunica sul suo sito ufficiale di aver stipulato undi intesa con l’del. Ilservirà a creare una sinergia per affrontare in L'articolo proviene da Consumatore.com.

"Ile l'- prosegue la nota - si impegnano quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, ...Ile l'si impegnano, continua la nota, 'quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, ...Firmato protocollo d’intesa tra Garante della Privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro per un lavoro sinergico e una reciproca collaborazione tra le due istituzioni. Garante e Ispettorato Nazionale ...Con il Protocollo d’Intesa del 22 aprile 2021, il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro concordano l’attivazione di una collaborazione, nell’ambito delle ...