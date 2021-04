Gara 2 playoff | Milano piega ancora il Bayern 80-69

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nelladi Eurolega l’Olimpiaha ancira la meglio sulMonaco, questa volta in modo più netto rispetto al primo round vinto ad un solo secondo dalla sirena. Ora i meneghini avranno a disposizione tre match point per accedere alle Final Four, il primo dei quali mercoledì 28 aprile a Monaco.: cosa è successo? IlMonaco inizia meglio siglando i primi 5 punti, ma è solocon Punter e Delaney che costruiscono un parziale di 20-0. I tedeschi riescono perlomeno a risollevarsi un po’ negli ultimi due minuti della frazione, ma all’inizio del secondo quarto gli uomini di Messina si presentano sul 26-12. Il vantaggio aumentachiudendo il primo tempo sul 47-29. Nella ripresa, ...

