Francia | poliziotta accoltellata a morte Ucciso l’aggressore

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una funzionaria di polizia è stata uccisa a coltellate oggi in, nei pressi del commissariato di Rambouillet, a una sessantina di chilometri a sudovest di Parigi., di nazionalità tunisina, è statodagli agenti che sono intervenuti sparando per fermarlo. Laera un funzionario amministrativo e aveva 49 anni. Come spiega l’emittente Bfmtv, è stata pugnalata più volte alla gola. Una fonte della polizia citata da Le Figaro ha riferito che la donna è stata colpita mentre rientrava dalla pausa pranzo. Le Parisien ha spiegato chetunisino era arrivato innel 2009. La presidente della regione dell’Ile-de-France Valerie Pecresse ha parlato di un “tragico attentato” e annunciato su ...

Lo si apprende da fonti della polizia, secondo cui l'uomo era di nazionalità tunisina arrivato innel 2009, 37 anni. "Non era schedato fra le persone a rischio radicalizzazione" ed era "...Un tunisino ha ucciso unain un commissariato in ...Attentato in Francia a Rambouillet: una poliziotta è stata uccisa di fronte alla stazione dove lavorava alle 14:30 di oggi. Stando alle prime notizie, la donna era appena tornata sul posto di lavoro ...La poliziotta accoltellata a morte era un funzionario amministrativo ... Le Parisien ha spiegato che l'aggressore tunisino era arrivato in Francia nel 2009. La presidente della regione ...