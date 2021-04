Francesco Totti quanto guadagna? Il patrimonio clamoroso dell’ex calciatore

(Di venerdì 23 aprile 2021)ha lasciato il calcio, ma resta una vera icona del mondo del pallone. Scopriamooggi insieme alla moglie Ilary Blasiha abbandonato il mondo del calcio nel 2017, ma la sua popolarità non è mai finita anche dal momento dell’addio alla sua passione più grande. Una carriera ricca di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

OfficialASRoma : ???? Dalla prima a Bari ???? Fino all'ultima, contro il Torino, di 5 anni fa ?? ???? grandi doppiette di Francesco To… - matches_2day : Francesco Totti ? - SzCzsucks : RT @repubblica: Covid: 'Così ho curato Francesco Totti' - MirkoNovelli83 : Cioè il Covid ha curato Francesco Totti? ?? - TV_Italiana : #FelicissimaSera è già alla penultima puntata: fra i super-ospiti previsti anche @ClaudioBaglioni, @AchilleIDOL e F… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

La Repubblica

La stessa Greta Scarano, l'attrice più in auge del momento, dopo Montalbano e la serie sunella quale veste i panni di Ilary Blasi, racconta di aver rinunciato fino ad ora a fare ...Questa sera andrà in onda la seconda puntata e Pio e Amedeo hanno invitato tra gli ospiti anche l'ex capitano della Roma...Tornerà, poi, la voce di Emigratis ovvero Francesco Pannofino. Infine, attesa per l’arrivo di Francesco Totti che, insieme alla coppia comica pugliese, darà vita a siparietti imperdibili e che ...Francesco Totti è stato uno dei giocatori italiani più forti di tutti i tempi, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 e capitano storico della Roma, con la quale ha vinto il terzo e ultimo ...