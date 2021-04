Francesco Pannofino, testimone del rapimento di Aldo Moro | Il racconto (Di venerdì 23 aprile 2021) L’attore e doppiatore Francesco Pannofino fu testimone anni fa del rapimento di Aldo Moro: “Ho visto con i miei occhi la strage… non è stato facile dimenticare”, scopriamo cosa ha raccontato. Francesco Pannofino (Getty Images)Francesco Pannofino è un volto, e soprattutto una voce, amato in tutta Italia. Dopo il claMoroso successo della prima puntata, torna questa sera in prima serata su Canale 5 Felicissima sera, lo show condotto dai due comici più “scorretti” di sempre: Pio e Amedeo. Quattro milioni di telespettatori hanno riso e si sono divertiti insieme al duo comico e ai tanti ospiti della prima puntata. Quelli di stasera non saranno da meno. Ci sarà l’ex capitano della Roma ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) L’attore e doppiatorefuanni fa deldi: “Ho visto con i miei occhi la strage… non è stato facile dimenticare”, scopriamo cosa ha raccontato.(Getty Images)è un volto, e soprattutto una voce, amato in tutta Italia. Dopo il claso successo della prima puntata, torna questa sera in prima serata su Canale 5 Felicissima sera, lo show condotto dai due comici più “scorretti” di sempre: Pio e Amedeo. Quattro milioni di telespettatori hanno riso e si sono divertiti insieme al duo comico e ai tanti ospiti della prima puntata. Quelli di stasera non saranno da meno. Ci sarà l’ex capitano della Roma ...

iamiikaz : Tra l'altro la migliore scuola al mondo di doppiaggio è qui in Italia, i migliori doppiatori sono italiani e le eco… - BanijayItalia : Sta per andare in onda una nuova puntata di #GuessMyAgeIt, il super ospite di stasera è Francesco Pannofino! Il gam… - DrApocalypse : ammazza Pio e Amedeo che ospiti per la 2a di #FelicissimaSera. Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Umber… - moliseweb : - StefanoOrsi12 : @dreamombra Ma è francesco Pannofino? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Pannofino Felicissima Sera di Pio e Amedeo: neomelodici e campioni gli ospiti della seconda puntata Ci sarà come sempre il loro compagno di avventura Francesco Pannofino che li ha seguiti, con la sua voce narrante, nel programma Emigratis. Si prevede un secondo successo per il duo foggiano. Show e ...

Scopri Francesco Pannofino: tra vita privata e doppiaggio Dietro la maggior parte degli attori più affascinanti di Hollywood, nella versione italiana dei loro film, c'è la voce di Francesco Pannofino . Attore, doppiatore, direttore del doppiaggio, per elencare tutto quello che ha già fatto nella sua carriera non basterebbero dieci pagine di curriculum. La sua caratteristica ...

Scopri Francesco Pannofino: tra vita privata e doppiaggio - elle.com Elle Felicissima Sera, gli ospiti della seconda puntata in onda stasera su Canale 5 Ci saranno anche l’astronauta Umberto Guidoni e Aleandro Baldi. Dopo la prima puntata tornerà Francesco Pannofino, e infine sarà presente uno dei calciatori più noti della storia del calcio recente: ...

Felicissima Sera di Pio e Amedeo: neomelodici e campioni gli ospiti della seconda puntata Boom di ascolti per la prima puntata del programma Felicissima Sera di Pio & Amedeo, il duo comico in prima serata su canale 5. Hanno ...

