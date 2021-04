Francesco difende i libanesi e il Mediterraneo e riceve Hariri

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’udienza concessa dal papa al primo ministro designato libanese, Saad, è un evento diplomatico in sé. Non conta tanto quel che ha dichiarato il Vaticano subito dopo, né quanto ha fatto trapelare. Il fatto sta nell’udienza concessa all’uomo che non riesce a formare l’esecutivo e tutti sanno perché. Non tanto per le eterne dispute tra i partiti, quanto perché il partito del Presidente della Repubblica, il maronita Michel Aoun, insiste a chiedere di avere quel magico numero di ministri che per la legge libanese consente a una minoranza di bloccare le decisioni dell’esecutivo. Si chiama “terzo bloccante”. Costruito sull’equilibrio tra le tre grandi aree religiose che si sono combattute per il quindicennio della guerra civile – sunniti, sciiti e cristiani – il Libano ha pensato di impedire che una comunità potesse ...