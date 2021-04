Formigoni accusa Maroni | “Ha affossato la sanità lombarda”

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Ladiavrebbe resistito molto meglio a questa pandemia”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex senatore Robertoche, dopo l’uscita del suo libro ‘Una storia popolare’, commenta i fatti avvenuti in Lombardia durante la pandemia. “Mi sembra che attualmente la campagna vaccinale in Lombardia stia andando molto bene -osserva-; la Lombardia vaccina oggi già un numero di persone superiore alla quota che le è stata assegnata per arrivare alle 500mila unità, dunque la sta superando molto bene”. E aggiunge: “Lo farò la prima vaccinazione il 3 maggio”. Tuttavia le cose, specie all’inizio della campagna e ancor più all’inizio dell’emergenza pandemica, non sono andate sempre bene: “Il tema sanitario lombardo, quando è arrivata la pandemia, lo ha provocato dalla cosiddetta riforma”, dice l’ex senatore. In ...

Eppure, ricorda, " la mia sanità territoriale era stata premiata come eccellenza e per tanti anni è stata ai primi posti delle classifiche nazionali e internazionali per la forza dei nostri ......da quel "presidente" con cui agenti e compagni di pena accompagnavano le giornate di una ... E così la tentazione è di saltare al capitolo "Sanità" per capire di quell'ricorrente di ..."La sanità di Formigoni avrebbe resistito molto meglio a questa pandemia". A dirlo all'Adnkronos è l'ex senatore Roberto Formigoni che, dopo l'uscita del suo libro 'Una storia popolare', commenta i ...condannato con l'accusa di aver procurato voti a Domenico Zambetti, assessore della Giunta Formigoni, per le regionali del 2010, servendosi di conoscenze in ambienti della 'ndrangheta. "Sono, dunque, ...