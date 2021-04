Florentino Perez ammette | «Super League? Abbiamo sbagliato qualcosa»

(Di venerdì 23 aprile 2021)torna a parlare della: ecco le parole del presidente del Real Madrid sulle ultime vicendeha concesso un’intervista ad AS: il quotidiano pubblica un’anticipazione delle dichiarazioni in edicola domani. Tema centrale, la– «È che né una cosa né l’altra sono vere, ma tutto è stato manipolato. Non è né un piano esclusivo né contro i campionati. Il progettoliga è il migliore possibile, ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo. Laliga non va contro i campionati nazionali e ...

non è scemo: hanno fatto un passo indietro, ma non hanno mollato. La novità è stata fortissima, ma ci sono contratti firmati e penali. A livello di comunicazione non è stata una cosa ...QUALE FUTURO? - Da Madrid, sponda Real, è arrivato nei giorni scorsi un 'no grazie' piuttosto chiaro darispetto a un ipotetico ritorno in Spagna. Il Paris Saint - Germain delle ...Florentino Perez ha concesso un’intervista ad AS: il quotidiano pubblica un’anticipazione delle dichiarazioni in edicola domani. Tema centrale, la Super League. SUPER LEAGUE – «È che né una cosa né ...MADRID (Spagna) - Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è tornato a parlare della Superlega, progetto che era stato ufficializzato domenica scorsa e che è naufragato a distanza di sole 48 ore ...