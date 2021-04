Flick | «Obiettivo? È sempre quello di vincere il campionato» – VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Hansi, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni Hansi, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni. «”La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Champions League etitoli internazionali. Essere in testa dopo 34 giornate: questa è la competizione più onesta. È unmeritato. Speriamo diildomani contro il Mainz». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...soprattutto nel caso che la Juve non centri l'della Champions League. E così, accanto all'ipotesi del ritorno di Massimiliano Allegri , ecco profilarsi anche la carta tedesca; Hansi...La Juventus è uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, fallendo unimportante stagionale. E pesa sul bilancio sportivo anche la mancata conquista del decimo ...Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni. «”La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Champions League e vincere titoli ...La Juventus e Agnelli pensano a un cambio in panchina: spunta Hansi Flick come sostituto di Andrea Pirlo, l'indiscrezione dalla Germania.