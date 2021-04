Fiumicino, libri erotici alla scuola materna: si scusa il Comune (Di venerdì 23 aprile 2021) Un errore nato da un nobile intento. Il Comune di Fiumicino con la Fondazione Benetton , attiva nel progetto 'Piccoli passi nel mondo', in fondo voleva solo far arrivare sui banchi delle scuole ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Un errore nato da un nobile intento. Ildicon la Fondazione Benetton , attiva nel progetto 'Piccoli passi nel mondo', in fondo voleva solo far arrivare sui banchi delle scuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino libri Fiumicino, libri erotici alla scuola materna: si scusa il Comune Le scuse di Comune e Fondazione Benetton Il Comune di Fiumicino, si è scusato per l'accaduto e ha poi ritirato i volumi. "E' stato un errore grave, non erano libri destinati a piccoli alunni. Non ...

Libri 'porno' nelle scuole elementari di Fiumicino: scoppia la bagarre 'Sono rimasto senza parole'. A dirlo è Vincenzo D'Intino, consigliere comunale della Lega a Fiumicino. Nelle immagini - pubblicate sui social dall'esponente politico e apparse nelle scuole - si notano le caricature di chiari organi sessuali. 'Il vostro progressismo rasenta la follia. Sono ...

