Fiumicino, libri d'arte "porno" alle elementari, centrodestra insorge: "Scandaloso" (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Per i bambini delle elementari i Fiumicino arte "contemporanea" vuol dire peni, ani, vagine in primo piano. Grazie ad alcuni genitori che hanno notato il contenuto sessuale in quella che era una fornitura-premio alla scuola per aver partecipato a concorsi sul centenario di Gianni Rodari, i libri sono stati restituiti alla scuola. Fiumicino, alle elementari libri "porno" per premio Nella scuola in oggetto, oggi, c'è stato anche un sopralluogo del senatore della Lega, William De Vecchis, e del capogruppo comunale Vincenzo D'Intino. I libri di arte "porno" erano contenuti in un bilico di 18 metri contenente 9.000 volumi dei cataloghi delle collezioni Imago Mundi, progetto no-profit di arte contemporanea ...

