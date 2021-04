Fiumicino | choc in una scuola | consegnati ai bimbi libri con contenuti “porno” FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) E’ ancora in subbuglio la città diper quanto accaduto nel plesso di via Coni Zugna dove sono statiper errore alcuniai piccoli alunni condecisamente “inappropriati”. In questi giorni infatti è entrato nel vivo un progetto, presentato anche con il supporto del Comune, legato alle iniziative del centenario della nascita di Gianni Rodari organizzato dalla fondazione Benetton. L’iniziativa prevede di premiare le scuole con una fornitura diche trattano di poesia e di arte contemporanea da distribuire agli alunni. Ma qualcosa oggi è andato storto. Sì, perché tra i volumi che parlano di arte contemporanea è spuntato fuori un libro che secondo il consigliere comunale Vincenzo d’Intino, tra coloro che hanno sollevato il caso, “raccoglie immagini esplicitamente ...