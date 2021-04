Firenze: uomo annega in Arno. In tre tentano invano di salvarlo (Foto) (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto appreso, poco dopo che era finito in acqua, vicino alla pescaia di Santa Rosa, due poliziotti e un vigile del fuoco si sono tuffati nel fiume cercando di salvarlo, ma l'uomo, che agitava le braccia chiedendo aiuto, sarebbe stato trascinato sul fondo dalla corrente quando ormai i soccorritori erano a pochi metri da lui L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto appreso, poco dopo che era finito in acqua, vicino alla pescaia di Santa Rosa, due poliziotti e un vigile del fuoco si sono tuffati nel fiume cercando di, ma l', che agitava le braccia chiedendo aiuto, sarebbe stato trascinato sul fondo dalla corrente quando ormai i soccorritori erano a pochi metri da lui L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: uomo annega in Arno. In tre tentano invano di salvarlo (Foto) - milanomagazine : Firenze, Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Peretola, hanno rintracciato e tratto in arresto A.P… - LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Firenze, uomo disperso in Arno, ricerche con gommone ed elicottero [aggiornamento delle 17:30] - rep_firenze : Firenze, uomo disperso in Arno, ricerche con gommone ed elicottero [aggiornamento delle 17:30] - rep_firenze : Firenze, uomo disperso in Arno, ricerche con gommone ed elicottero [aggiornamento delle 17:19] -