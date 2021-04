Fiorentina Juventus probabili formazioni, ballottaggio Dybala-Morata (Di venerdì 23 aprile 2021) Fiorentina Juventus probabili formazioni – La Juventus torna in campo per la terza volta in 7 giorni. Dopo i giorni di fuoco tra la sconfitta di Bergamo e la Superlega è arrivata la vittoria contro il Parma. Qualche sofferenza di troppo ed un Ronaldo che non segna da due settimane. Adesso la Juve vola a Firenze, domenica alle 15.00 va in scena Fiorentina-Juventus. Fiorentina Juventus probabili formazioni, chi gioca Out soltanto Demiral e Chiesa per Andrea Pirlo, che si ritrova con il ballottaggio in attacco tra Dybala e Morata. Torna Szczesny in porta, Kulusevski scalpita per prendersi una maglia sull’esterno a centrocampo ma dovrebbe partire ancora ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 aprile 2021)– Latorna in campo per la terza volta in 7 giorni. Dopo i giorni di fuoco tra la sconfitta di Bergamo e la Superlega è arrivata la vittoria contro il Parma. Qualche sofferenza di troppo ed un Ronaldo che non segna da due settimane. Adesso la Juve vola a Firenze, domenica alle 15.00 va in scena, chi gioca Out soltanto Demiral e Chiesa per Andrea Pirlo, che si ritrova con ilin attacco tra. Torna Szczesny in porta, Kulusevski scalpita per prendersi una maglia sull’esterno a centrocampo ma dovrebbe partire ancora ...

