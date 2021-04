Fiorentina, Dragowski da blindare: a fine stagione l’incontro per il rinnovo (Di venerdì 23 aprile 2021) La Fiorentina vuole blindare Dragowski e a fine stagione metterà in piedi le trattative per il rinnovo In una stagione complicata come quella che sta attraversando la Fiorentina, spiccano le ottime prestazioni di Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco è tra i migliori della squadra viola e le sue qualità non sono passate inosservate anche agli occhi di altre squadre europee. Su tutti il Borussia Dortmund. Il club toscano non vuole perderlo e così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe blindarlo prolungandogli il contratto attualmente in scadenza nel 2023. A fine stagione dovrebbero cominciare le trattative per il rinnovo di Dragowski con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Lavuolee ametterà in piedi le trattative per ilIn unacomplicata come quella che sta attraversando la, spiccano le ottime prestazioni di Bartlomiej. Il portiere polacco è tra i migliori della squadra viola e le sue qualità non sono passate inosservate anche agli occhi di altre squadre europee. Su tutti il Borussia Dortmund. Il club toscano non vuole perderlo e così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe blindarlo prolungandogli il contratto attualmente in scadenza nel 2023. Adovrebbero cominciare le trattative per ildicon ...

Advertising

MCalcioNews : #Fiorentina, a fine stagione incontro con #Dragowski per il rinnovo - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Le mani di #Dragowski sulla salvezza della #Fiorentina: Fissato l'incontro per il contratto - violapresses : - Fiorentinanews : Le mani di #Dragowski sulla salvezza della #Fiorentina: Fissato l'incontro per il contratto - Fiorentinanews : Non solo il Borussia Dortmund su Dragowski, anche un club italiano interessato al polacco #fiorentina -