Finalmente qualcosa di sinistra. Biden vuole tassare i più ricchi: Wall Street in calo (Di venerdì 23 aprile 2021) Wall Street, che ha chiuso in deciso calo, è preoccupata dal piano dell'amministrazione Biden che punta ad aumentare le tasse sul capital gain. L'indice S&P500 ha perso lo 0,92% a 4.134,95 punti, il ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021), che ha chiuso in deciso, è preoccupata dal piano dell'amministrazioneche punta ad aumentare le tasse sul capital gain. L'indice S&P500 ha perso lo 0,92% a 4.134,95 punti, il ...

Advertising

StefanoFeltri : La reazione del Pd in Europa, Benifei: «Il caso Renzi va affrontato, serve una legge sul conflitto di interessi»… - LokiandBucky_ : RT @llhtmoxiep: #TheFalconAndTheWinterSoldier SPOILER - - - - - - - - - - - - finalmente è libero DAVVERO libero non si merita e non si è m… - eccapecca : #Biden pensa a contributi per finanziare programmi di spesa su scuola e famiglia. Ricchi intasano rete e linee te… - _lagatta_ : il discorso di Sam verso i politici americani è stato qualcosa di semplicemente fantastico e abbiamo potuto vedere… - llhtmoxiep : #TheFalconAndTheWinterSoldier SPOILER - - - - - - - - - - - - finalmente è libero DAVVERO libero non si merita e no… -