Figlio morto da due mesi e senza sepoltura | a Roma Le replica “E’ stato cremato | intanto Non è urgente”

Il Deputato del PD Andrea Romano denuncia la situazione del Figlio morto a febbraio e non ancora sepolto, dopo oltre due mesi. Un dolore inaccettabile, duro, così profondo da spingerti a parlare, a far conoscere a tutti il dramma che stai vivendo. Dev'essere questa la durissima condizione che sta affrontando Andrea Romano, deputato del PD, L'articolo proviene da Leggilo.org.

riotta : Prima e oltre la politica, @AndreaRomano9 è un amico. Il dramma umano che racconta, da mesi non riuscire a seppelli… - Corriere : Andrea Romano: «Non riesco a seppellire Dario, mio figlio morto da due mesi. Per me è uno strazio» - erpedrini : RT @Libero_official: 'Negata anche la possibilità di portargli un fiore'. #Romano e il dramma del figlio morto e lasciato senza sepoltura a… - fforzano : @neuroniliberi Ovvio che si, ma suo figlio a Roma è morto. L'uscita è quella che è, ma lasciamogli il beneficio del… - enr_gav : RT @Corriere: Il deputato pd Romano e il figlio morto: «Da due mesi non riesco a seppellirlo, Raggi si vergogni» -