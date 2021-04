FIFA 21 | Obiettivi Angel Correa TOTS – Requisiti

(Di venerdì 23 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La promo dedicata aiè l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta del centrocampista argentino che milita nell’Atletico Madrid completando glidisponibili in FUT 21.Passaggi Perfetti: Fornisci 7 assist in Amichevoli FUT Live: Sfida community. Finalizzazione Precisa: Segna 5 gol con tiri di precisione in Amichevoli FUT Live: Sfida community. Marcatore Esperto: Segna 14 gol ...

