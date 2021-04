FIFA 21: Aggiornamento premi FUT Champions Weekend League – Cosa cambia con i TOTS (Di venerdì 23 aprile 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato che a partire dalla FUT Champions Weekend League di venerdi 23 Aprile i premi della competizione cambieranno. Alle 19:00 i primi TOTS saranno disponibili nei pacchetti della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Per aumentare il divertimento, i premi della Weekend League riceveranno un Aggiornamento. Tutte le carte rosse FUT Champions TOTW saranno sostituite dalle carte rosse FUT Champions TOTS. I premi della Weekend League garaniscono le carte speciali del TOTS presenti nei pacchetti nel momento in cui avverrà lo smistamento. Ecco i ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 23 aprile 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato che a partire dalla FUTdi venerdi 23 Aprile idella competizione cambieranno. Alle 19:00 i primisaranno disponibili nei pacchetti della popolare modalità21 Ultimate Team. Per aumentare il divertimento, idellariceveranno un. Tutte le carte rosse FUTTOTW saranno sostituite dalle carte rosse FUT. Idellagaraniscono le carte speciali delpresenti nei pacchetti nel momento in cui avverrà lo smistamento. Ecco i ...

Advertising

GoalItalia : Un altro importante aggiornamento sulla #Superlega UEFA, FIFA e Liga non possono agire ?? - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Aggiornamento premi #FUTChampions Weekend League - Cosa cambia con i #TOTS - pier39__ : Apro Fifa e aggiornamento di 5 GB ma va dorma - GPeppe34N : RT @GoalItalia: Un altro importante aggiornamento sulla #Superlega UEFA, FIFA e Liga non possono agire ?? - mr_kubra : RT @GoalItalia: Un altro importante aggiornamento sulla #Superlega UEFA, FIFA e Liga non possono agire ?? -