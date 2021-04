Ficarra e Picone su Netflix con la serie “Incastrati” | ciak a Palermo

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Primolunedì 26 aprile aper la nuovaoriginale italiana”, scritta, diretta e interpretata da Salvoe Valentino, che per la prima volta si cimentano con la serialità. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno suin 190 Paesi. “” è unacomedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l'ironia tipici di, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena ...

Agenzia ANSA

Netflix ha annunciato il primo ciak della serie di, battuto lunedì 26 aprile a Palermo. La nuova serie originale italiana dello streamer si intitola Incastrati ed è scritta, diretta e interpretata da Salvoe Valentino,...... prodotto da Istituto Luce - Cinecittà e la cui narrazione è affidata al duo comico. L'uscita è prevista per l'estate prossima. Le riprese sono state girate anche alla Grotta Sa Oche ...ROMA (ITALPRESS) - Primo ciak lunedí 26 aprile a Palermo per la nuova serie originale italiana Netflix "Incastrati", scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la ...Al via il primo ciak lunedì 26 aprile a Palermo per la nuova serie originale italiana Netflix Incastrati, scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima ...